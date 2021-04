Dybala è il brand ambassador di Skrill

Paulo Dybala è il nuovo testimonial del brand di pagamenti digitali Skrill. La campagna televisiva partirà in Italia domenica 18 aprile. La creatività è a cura dell’azienda che ha lavorato assieme a Crown and Watchsome.

Il primo lavoro di questa collaborazione sarà la campagna televisiva, digitale e di PR per promuovere la Prepaid Mastercard del portafoglio digitale, disponibile nel Regno Unito e in Europa.La comunicazione, curata dall’azienda insieme a Crown and Watchsome, sarà presente su tv e digital. La scelta di Dybala come brand ambassador segue una serie di partnership nel mondo del calcio per Skrill, recentemente come Official Payments Partner dell’AC Milan. L’anno scorso, il marchio, era andato on air con una campagna che vedeva protagonista un altro campione, Alessandro Del Piero.

Dybala afferma di essere felice ed orgoglioso di far parte della famiglia Skrill in quanto la considera una realtà sicura che possa semplificar la vita delle persone.

Lorenzo Pellegrino, CEO di Skrill, spiega come le numerose funzionalità di Skrill consentono di gestire i soldi in movimento, facilmente e in sicurezza. Dybala è il brand ambassador perfetto per Skrill, perché riflette i valori sulla velocità di servizi e la nostra attenzione nel fornire un servizio globale di prim’ordine. Si augurano ci sia una collaborazione di successo per condividere i numerosi vantaggi di Skrill con i tifosi di calcio di tutto il mondo.