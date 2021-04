Channel Factory: Tommaso Morpurgo come Sales Manager

Prosegue l’espansione di Channel Factory, la piattaforma globale e proprietaria di gestione dati e tecnologia disponibile in 39 lingue.La società annuncia oggi l’ingresso di Tommaso Morpurgo nel team milanese in qualità di Sales Manager.

Tommaso Morpurgo ha maturato la sua esperienza nel settore media in Viralize dove approda nel 2018 inizialmente come Publisher Account Manager e, poco dopo, come Sales Manager, carica che continua a mantenere anche dopo l’acquisizione di Viralize da parte di ShowHeroes Group.

Tommaso Morpurgo dichiara di essere molto onorato di far parte di una realtà all’avanguardia come Channel Factory che permette di massimizzare le performance e, al contempo, gestire le complessità della brand suitability. L’obiettivo è quello di portare sul mercato le innovazioni certo di poter contribuire positivamente all’espansione dell’azienda nel nostro Paese.

In questo scenario di crescita, Channel Factory annuncia inoltre altri cambiamenti ai vertici. Sara Dragonetti, entrata in Channel Factory a gennaio 2021 in qualità di Senior Sales Manager, viene nominata Head of Agencies, con focus sulle relazioni con le agenzie per aiutarle a sviluppare le proprie campagne video. Luca Di Cesare, già Country Manager per l’Italia, diventa invece responsabile anche dell’area iberica assumendo l’incarico di Managing Director Italia e Spagna.

Sara Dragonetti, Head of Agencies, afferma che ha fiducia nel valore della brand suitability che rappresenta un vantaggio competitivo che il mercato sta imparando ad apprezzare sempre più, e grazie a questo nuovo incarico potrò aiutare le agenzie a raggiungere gli obiettivi di comunicazione ottimizzando le campagne attraverso insight e dati cronologici

Channel Factory aiuta gli inserzionisti di YouTube a migliorare la propria contextual performance. Partner ufficiale dello YouTube Measurement Program, è la prima e unica piattaforma a introdurre un’offerta basata sui due pilastri della brand suitability e delle performance. Grazie al nuovo incarico di Luca Di Cesare, la piattaforma estende il proprio presidio anche alla Spagna consentendo alla suitability di diventare un punto di riferimento per la pianificazione delle campagne di video advertising nel sud Europa.

Grazie, inoltre, alla nuova nomina di Sara, Channel Factory presidierà in maniera più mirata il settore delle agenzie”, afferma Luca Di Cesare, Managing Director Italia e Spagna, Channel Factory.