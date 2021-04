Catcalling, senza la competenza il dibattito è inutile

(di Tiziano Rapanà) Purtroppo persiste il mestiere del tuttologo, colui che impunemente mette bocca su ogni argomento. Lo vedo nelle tv, sui giornali, dove gente lontana dal mondo della medicina parla impunemente di covid, vaccini e affini. Non sono credibili, eppure sono graditi ospiti di trasmissioni che occupano il settanta percento dei palinsesti delle reti generaliste. Largo al pressappochismo, alla superficialità in tutti i settori della vita pubblica. Non c’è complessità, manca il desiderio di varcare la soglia del tempio della riflessione. Tutte le opinioni sono figlie di ragionamenti approssimativi, legati ad una visione del mondo settaria e manichea. Il caso più lampante lo abbiamo avuto qualche settimana fa con la messa al bando mediatica del catcalling, un fenomeno triste legato ad una brutta consuetudine maschile di importunare una bella ragazza che passa per strada. Tutto parte da una denuncia pubblica di Aurora Ramazzotti, figlia del grande Eros e di Michelle Hunziker. La simpatia è un tratto distintivo della famiglia e Ramazzotti è una brava giovane donna di tv. Tuttavia le sue argomentazioni hanno messo in scena una polemica generica e sbrigativa che ha portato ad un vortice di banalità, che non risolve il problema. Migliaia di femministe, più o meno convinte della loro vocazione, hanno fatto dono di comizi pregnanti di luoghi comuni. Avrei voluto leggere o ascoltare pareri autorevoli di psicologhe, funzionarie delle forze dell’ordine, intellettuali vere e non pseudo influencer che non sanno fare la o con il bicchiere. Donne che hanno dimestichezza con gli strumenti del web, ma ignorano le basi: sanno poco o nulla del femminismo massimalista, di Carla Lonzi, che ha formato generazioni di ayatollah del pensiero. Anche i maschietti sono stati deludenti. Alcuni si sono trincerati in un maschilismo insulso e di maniera, che sarebbe stato sbeffeggiato sarcasticamente dal genio di Vitaliano Brancati, altri hanno assunto ridicole posizioni da zerbini femministi e poi c’è un unicum che attiene all’aspetto faceto dell’esistenza: è un comico nato con il gusto della polemica. Si chiama Damiano Coccia detto Er Faina, è un ragazzo simpatico che sembra uscito dalle commedie nostrane anni ottanta. Su Instagram, il nostro ha espresso delle opinioni colorite sul tema che ricordano un tipico costume coatto romano: “Per due fischi il catcalling. io non so dove andremo a finire…Posso capire se ti rompono o insultano, ma se dici a una ‘A fantastica’ mica è un insulto”. Uno così lo si può prendere sul serio? E non a caso, Er Faina, quando interviene nelle trasmissioni tv del Cerbero Podcast e di Ivan Grieco diventa un’altra persona: la spavalderia lascia il posto alla cordialità e ad opinioni un po’ più ragionevoli. Er Faina è solo un divertente personaggio del web che gioca e coglie la palla al balzo, da una polemica che non ha portato a nulla. Non c’è stata l’ombra di una riflessione seria e ponderata, ma solo voglia di abbracciare l’insipidezza di un pensiero sempre più legato al mare della consuetudine. La competenza avrebbe reso interessante il dibattito. Mi spiace sia nata una polemica, figlia di un termine inglese. Il nostro vocabolario propone un ventaglio di parole atte a definire il catcalling: usiamole.

