Banca Generali, la raccolta netta totale di marzo a 646 mln

La raccolta netta totale di Banca Generali a marzo è cresciuta sensibilmente sia nei volumi (€646 milioni, +25% a/a) sia nel mix di prodotto (100% in soluzioni gestite ad alto valore aggiunto).

Complessivamente la raccolta del trimestre ha sfiorato €1,7 miliardi (+11% a/a) evidenziando un significativo incremento delle soluzioni gestite (fondi, contenitori finanziari e assicurativi) che si sono attestate a €1,3 miliardi (quintuplicate rispetto ai €253 milioni dello scorso trimestre) rappresentando il 77% della raccolta del trimestre (17% lo scorso anno).

La raccolta è risultata ben diversificata tra le diverse soluzioni gestite, a conferma dell’attenzione a pianificazioni personalizzate. La SiCAV lussemburghese LUX IM ha confermato il trend di crescita strutturale (€154 milioni nel mese, €386 milioni nel trimestre) a cui si è affiancata la ripresa dei contenitori finanziari (€127 milioni nel mese, €180 milioni nel trimestre).

Si rafforza inoltre la crescita dei contenitori assicurativi (€146 milioni nel mese, €380 milioni nel trimestre), in questo contesto di mercato preferiti alle polizze tradizionali (-€103 milioni nel mese, – €226 milioni nel trimestre) per la maggiore versatilità negli investimenti dei sottostanti e le coperture assicurative distintive.

Le soluzioni amministrate e la liquidità nel trimestre hanno messo a segno un risultato positivo (€101 milioni nel mese, €605 milioni nel trimestre) seppure lontano dai massimi dello scorso anno.

Si evidenzia infine che le nuove masse sotto consulenza evoluta del mese sono state pari a €128 milioni (€445 milioni da inizio anno) raggiungendo il totale di €6,5 miliardi.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, nella foto, ha commentato: “Un primo trimestre molto forte con un trend di raccolta in continua crescita rispetto agli ultimi anni non più solo nella ricerca di sicurezza e protezione nell’ambito del risparmio amministrato ma sempre di più anche nella componente gestita. I dati di marzo evidenziano l’interesse per le nostre soluzioni tematiche, e in particolare quelle legate alla sfera della sostenibilità, senza dimenticare il bisogno di diversificazione e di tutele come offrono gli strumenti assicurativi. L’impegno nel digitale e l’offerta di una piattaforma di servizi ampia e di grande qualità sia negli investimenti, sia nella sfera del wealth management, valorizzano le professionalità dei banker che trovano nella nostra realtà l’interlocutore ideale per soddisfare le richieste di una clientela non solo private e di imprenditori, ma anche di famiglie che si affacciano ai bisogni di pianificazione. Pur con la dovuta cautela per le dinamiche dei mercati e gli esiti delle campagne di vaccinazione, la solidità della domanda ci fa guardare con fiducia alle opportunità di sviluppo per i prossimi mesi”.