Giuseppe Meduri, delegato delle relazioni istituzionali per il Gruppo A2A, lascia l’azienda “dopo tre anni pieni di vita e di esperienze“, come da lui stesso dichiarato.

Laureato in Giurisprudenza, giornalista pubblicista, si inserisce da subito nel mondo del lavoro come docente per corsi e master presso Luiss Business School, 24ORE Business School, Link Campus University, IED.

Successivamente entra in Enel come Responsabile Affari Istituzionali e Relazioni con Governo, dopo aver ricoperto il ruolo di Responsabile Affari Istituzionali Territoriali per l’area Centro Nord e in seguito per il Centro Italia.

Ha anche maturato esperienze come consigliere al Ministero dell’Interno e nel settore di comunicazione e marketing. Inoltre, è stato componente della Commissione Industrie e Ambiente di Confindustria, della Giunta Unione Stradali Pisani e Confindustria Ancona, nonché Consigliere della Camera di Commercio di Pisa e Presidente della Sezione Energia di Confindustria Firenze.

Oggi, dopo tre anni di operato, Giuseppe Meduri lascia il Gruppo A2A, multi-utility italiana, con sede a Brescia, che dal 2008 si occupa dei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti.