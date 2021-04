Federica Pedroni: nuova Head of Workplace per Cbre

Federica Pedroni è stata nominata dalla Cbre, società di consulenza immobiliare, nuova Head of Workplace Italy. In questo nuovo ruolo farà riferimento a Stefania Campagna, Head of A&T Italia e ad Alberto Cominelli, Head of Project Management di Cbre in Italia. L’incarico ricoperto la vedrà impegnata nella coordinazione di tutte le attività di consulenza connesse al workplace design, al change management e alla workplace strategy, con l’obiettivo di sostenere i clienti nel garantire l’efficienza e l’efficacia dei luoghi di lavoro dare loro i mezzi, la tecnologia e i protocolli più adatti alle loro situazioni e bisogni.

La Pedroni non è nuova nell’azienda, per la quale ha svolto negli ultimi tre anni il ruolo di Workplace Specialist all’interno del team Project Management, già forte della sua esperienza pluridecennale nella gestioni di progetti di settori office fit-out retail.