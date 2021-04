Alleanza entra nel mercato della protezione della casa

Alleanza, parte del gruppo Generali, entra nel segmento casa con una nuova soluzione assicurativa per la protezione per le abitazioni, la salvaguardia dei beni e della famiglia. A renderlo noto è la stessa compagnia che sottolinea come il 73% delle famiglie italiane sia proprietaria della casa dove vive ma come al tempo stesso solo il 22% abbia una polizza multirischio. La nuova soluzione di Alleanza, denominata ‘Casa Semplice’, è personalizzabile e offre una protezione anche in caso di eventi catastrofali. “Riteniamo fondamentale interpretare il nostro ruolo sociale di assicuratori riducendo il divario tra una crescente percezione dei rischi dalla parte delle famiglie e una bassa copertura degli stessi. Oggi allarghiamo la nostra azione anche al segmento della casa, da sempre bene di primaria importanza per gli italiani, attraverso la nuova soluzione ‘Casa Semplice’ dedicata alla protezione non solo dell’abitazione, ma dell’intera famiglia”, ha sottolineato l’ad Davide Passero, nella foto.