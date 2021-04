Alessandra Orsini, nuova Marketing Manager di Frescofrigo

Frescofrigo ha scelto Alessandra Orsini come nuova Communication and Marketing Manager, la quale avrà il compito di sviluppare e rafforzare la strategia di marketing e comunicazione della società installatrice di frigoriferi intelligenti di prodotti freschi e di qualità, continuando a fornire il mercato italiano ma anche quello internazionale.

Alessandra Orsini, nata a Roma e trapiantata a Milano in seguito alla laurea in Sapienza e Master in Marketing e Comunicazione in Publitalia ’80, ha alle spalle una lunga e consolidata carriera. Dopo 15 anni di attività come Marketing Manager per grandi multinazionali, da Unilever a Galbani fino a 20th Century Fox Enterteinment, ha lavorato per ScaleIT, una startup nata per agevolare gli affari tra investitori stranieri e scaleup italiane e dell’Europa sudorientale.

Ora, la Orsini, dichiara entusiasta a proposito della nuova avventura in Frescofrigo: “Sono felice di entrare in questa squadra giovane, brillante e stimolante e di poter contribuire con la mia esperienza, maturata in mercati diversi, alla crescita di FrescoFrigo. Quello che mi colpisce di più nel mondo dell’innovazione è l’energia positiva che si respira, l’entusiasmo coinvolgente delle persone che vi lavorano e la voglia comune di mettersi in gioco per raggiungere i risultati“.