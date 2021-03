Visa è il primo grande network di pagamenti a regolare le transazioni in valuta digitale

Visa annuncia un’importante novità di settore, volta a colmare il divario tra il mondo delle valute digitali e quello delle valute tradizionali (monete fiat): l’utilizzo della valuta digitale USD (USDC), una stablecoin legata al prezzo del dollaro statunitense, per regolare le transazioni Visa attraverso Ethereum – una delle più diffuse piattaforme di blockchain. Visa, che sta testando queste funzionalità assieme a Crypto.com, nuovo partner Visa e tra le più grandi piattaforme di criptovalute al mondo, prevede di offrire la possibilità di regolare le transazioni in USDC ad altri partner nel corso dell’anno.

L’utilizzo delle valute digitali come nuova soluzione per il regolamento dei pagamenti rappresenta un importante passo avanti nella strategia di Visa che mira ad essere una rete di reti (“network of networks”), progettata per abilitare qualsiasi forma di transazione, sia all’interno che all’esterno della propria rete di pagamento. Utilizzando la sua presenza globale, l’approccio collaborativo e la credibilità del proprio brand, Visa è impegnata a trasmettere un valore distintivo all’ecosistema e rendere le criptovalute più sicure, utili e applicabili ai pagamenti.

Visa è stata impegnata nell’ultimo anno a definire il percorso migliore per regolare i pagamenti in valuta digitale all’interno della propria infrastruttura di tesoreria, una piattaforma che movimenta miliardi di dollari ogni giorno tra migliaia di istituzioni in oltre 200 mercati e 160 valute. Grazie alla collaborazione con Anchorage, la prima banca di asset digitali approvata a livello federale e partner di Visa per il regolamento delle valute digitali, Visa ha lanciato un programma pilota che permette a Crypto.com di inviare valuta digitale USDC a Visa per liquidare una parte della fatturazione giornaliera relativa al programma di carte Visa Crypto.com.

Il processo standard di Visa richiede ai partner di regolare i pagamenti in valuta tradizionale (fiat) tramite bonifico bancario, cosa che può comportare costi aggiuntivi e maggiori complessità per le imprese che operano con valute digitali. La capacità di regolare i pagamenti in valuta digitale USDC può, in definitiva, aiutare Crypto.com e altre realtà crypto-native a disegnare modelli di business completamente nuovi senza bisogno di valute tradizionali (fiat) nei loro flussi di tesoreria e di liquidazione dei pagamenti. Gli aggiornamenti dell’infrastruttura di tesoreria di Visa e l’integrazione con Anchorage rafforzano inoltre la capacità di Visa di supportare direttamente le nuove valute digitali delle banche centrali (CBDC) man mano che emergeranno in futuro.

“Le fintech crypto-native si aspettano partners che capiscano il loro business e la complessità delle valute digitali”, ha detto Jack Forestell, nella foto, vicepresidente esecutivo e chief product officer.

Kris Marszalek, co-fondatore e CEO di Crypto.com, ha commentato: “Abbiamo registrato una crescita record del nostro business e in generale, dell’ecosistema delle criptovalute nell’ultimo anno. Per continuare ad accelerare la transizione mondiale verso le criptovalute, abbiamo bisogno di partners che capiscano le opportunità e quali strumenti ci aiuteranno ad approdare sul mercato in modo veloce ed efficiente. Come partner di Visa da diversi anni, siamo entusiasti di consolidare la nostra collaborazione con un accordo globale e di essere pionieri di un’emozionante novità mondiale nel campo dei pagamenti stablecoin”.