Carlyle compra la maggioranza di End

La società d’investimento Carlyle Group ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza del marchio End, rivenditore britannico di abbigliamento sportivo e di brand streetwear di alta gamma che opera maggiormente nell’e-commerce.

Christiaan Ashworth e John Parker i due fondatori manterranno una significativa quota di minoranza e i loro ruoli, mentre l’altro attuale azionista di minoranza, Index Ventures, uscirà definitivamente.

L’’investimento sarà realizzato tramite il fondo Carlyle Europe Partners, sosterrà l’espansione sia all’interno del mercato domestico britannico sia a livello internazionale di End che, nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2020, ha riportato un fatturato di 170 milioni di sterline, di cui il 65% generato all’estero.

Massimiliano Caraffa, managing director e alla guida del settore Consumer&Retail del Carlyle Europe Partners advisory team mette in luce in una sua dichiarazione quanto sia colpito dalla versatilità di un brand che riesce a coniungare marchi di lusso con l’abbigliamento sportivo.

Tra i recenti disinvestimenti di Carlyle Europe Partners si ricordano Golden Goose e Supreme.