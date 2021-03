Stellantis, nasce il programma a favore della guida sostenibile

“Kiri” è il nome giapponese della Paulownia, l’albero che assorbe più CO2 in assoluto e oltre 10 volte più di qualsiasi altra pianta: un solo ettaro di questo albero compensa circa 30 tonnellate di CO2 l’anno, l’equivalente delle emissioni prodotte da 30 auto in moto per lo stesso periodo. Ecco l’origine del nome Kiri, la nuova iniziativa sviluppata dalla start-up green-tech Kiri Technologies con il team e-Mobility di Stellantis (nella foto, il ceo Carlo Tavares) e l’iconica e pluripremiata Nuova 500 del marchio Fiat. L’innovativo progetto è stato presentato in una web conference e ha visto protagonisti Cristiano Fiorio, Brand Marketing Communication in Europe, Gabriele Catacchio, e-Mobility Program Manager, e Giorgio Neri, New 500 Commercial Launch Manager & Fiat e-Mobility Manager. I tre manager Stellantis hanno illustrato Kiri partendo dallo spazio di co-working del Talent Garden, dove era presente Cristiano Fiorio: “Il Talent Garden – ha spiegato – è un vivaio di nuove idee, il regno dei professionisti dell’Hi-Tech e del digitale. Proprio qui è iniziato il percorso di e-Mobility nell’ambito dell’innovazione che ci ha portato a scoprire Kiri Technologies, che ha catturato la nostra attenzione con un’idea innovativa e molto semplice: premiare le abitudini delle persone che rispettano l’ambiente. Associare questa idea alle caratteristiche della Nuova 500, nostra ambasciatrice dell’innovazione tecnologica e della mobilità elettrica, ci è sembrato naturale”. Kiri è una start-up nata nel Regno Unito nel 2020 (fondata da Mauro Di Benedetto, Luca Rubino e Kai Schildhauer) con la missione di accelerare l’adozione di comportamenti sostenibili. Col motto “Think Big. Act Green”, Kiri punta a stimolare il cambiamento e accelerare l’adozione di comportamenti attenti all’ambiente. Per Kiri ogni piccola azione, ogni piccolo gesto è importante. Gli atteggiamenti green vengono valorizzati con il nuovo KiriCoin: più ci si comporta in modo sostenibile, più si guadagna. Premiare i clienti della Nuova 500 per il loro stile di guida più attento all’ambiente è il concetto di base del progetto, messo in pratica assegnando monete virtuali, denominate KiriCoin. Un modello unico e innovativo per quanto riguarda il settore automotive. “Vogliamo sostenere i comportamenti attenti all’ambiente dei nostri clienti – ha detto Gabriele Catacchio, a bordo della Nuova 500 – e ricompensarli con vantaggi esclusivi. Semplicemente guidando le Nuove 500 connesse e dotate del nuovo sistema di infotainment, si ha la possibilità di accumulare KiriCoin in un portafoglio ‘virtuale’ visualizzabile nell’app Fiat. I dati di guida, come distanza e velocità, vengono inviati al cloud di Kiri e convertiti automaticamente in KiriCoin, grazie a un algoritmo realizzato da Kiri. Il risultato arriva direttamente sullo smartphone dell’utente e i KiriCoin possono poi essere usati per ottenere prodotti e servizi sul marketplace di Kiri”.