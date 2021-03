Enel e UNINETTUNO lanciano Re-Generation, formazione digitale per i dipendenti over 50 dell’azienda

Enel Italia e Università Telematica Internazionale UNINETTUNO hanno avviato il progetto formativo Re-Generation per offrire opportunità di aggiornamento professionale e formazione accademica ai dipendenti dell’azienda energetica sui temi dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. L’iniziativa è rivolta ai dipendenti Enel over 50, che potranno studiare online sulla piattaforma di e-learning dell’Ateneo digitale scegliendo il proprio programma da una selezione di 13 corsi raccolti in tre aree scientifiche di alto valore strategico: Digital Economy, Diritto nella Società Digitale, IT e Nuove Tecnologie. I corsi entreranno a far parte inoltre nel curriculum formativo del dipendente all’interno della piattaforma dedicata e-Ducation di Enel (nella foto, l’a. d. Francesco Starace).

“La digitalizzazione – commenta Massimo Bruno, Responsabile People and Organization Italia di Enel – è una delle leve fondamentali per la transizione energetica in corso ed è al centro della strategia del Gruppo. Con questo progetto vogliamo offrire l’opportunità alle persone che lavorano in Enel di arricchire il proprio bagaglio culturale e integrare la propria esperienza con nuove competenze sempre più utili, ampliando anche il loro ventaglio di opportunità professionali”.

“Questo progetto è di grande valore – commenta Maria Amata Garito, Rettore dell’Università UNINETTUNO – perché rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra università e azienda; da una parte un’azienda come Enel che ha sempre dato valore all’innovazione e dall’altra una Università come UNINETTUNO che sin dalla sua nascita ha rivoluzionato i modi di insegnare ed apprendere su Internet e ha ridisegnato i curricula di studio inserendo nuovi corsi di laurea e nuove materie indirizzate alle tematiche legate all’Innovazione tecnologica. Questa combinazione permette di offrire ai nostri studenti ed ai professionisti di acquisire conoscenze e competenze necessarie per vivere con successo la Società Digitale del XXI°Secolo”.

L’iniziativa è progettata con massima attenzione al work life balance, in linea con il più ampio impegno di Enel per armonizzare vita e lavoro attraverso un’organizzazione “agile” e l’introduzione di servizi, azioni e buone pratiche. I corsi, offerti interamente da Enel, si possono frequentare online durante l’orario di lavoro; le videolezioni possono essere viste liberamente, anche in altri orari, secondo le proprie esigenze; trattano tematiche innovative, al passo con le esigenze del contesto lavorativo odierno, e sono di breve durata. La proposta formativa avverrà infatti attraverso gli innovativi “Short Learning Program” sviluppati da UNINETTUNO insieme a EADTU – European Association of Distance Teaching Universities nel contesto del progetto ESLP con le più importanti università d’Europa e la Commissione Europea.

Gli SLP sono programmi accademici brevi che forniscono una soluzione rapida e flessibile per la riqualificazione e l’aggiornamento professionale, in un framework accademico e di riconoscimento internazionale attraverso l’aderenza agli standard europei ECTS – European Credits Transformation System e EQF – European Qualification Framework. Alla fine del percorso di studio i partecipanti otterranno Crediti Formativi Universitari con lo standard europeo ECTS che certificheranno a livello internazionale le competenze e le conoscenze acquisite.

Le videolezioni saranno a cura di docenti ed esperti provenienti dalle migliori Università italiane, dai centri di ricerca e dalle eccellenze del mondo professionale di riferimento; lo studio sarà integrato con materiali didattici multimediali, laboratori virtuali, esercitazioni online e classi interattive accompagnati da un tutor-docente durante tutto il percorso fino all’esame finale.