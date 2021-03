Banca Generali, aumenta la raccolta netta totale

La raccolta netta totale di Banca Generali a febbraio è stata pari a 622 milioni di euro (+15% anno su anno), portando il totale da inizio anno a 1,015 miliardi, in crescita del 4% rispetto ai 977 milioni dello stesso periodo del 2020. “Un inizio 2021 molto solido, in ulteriore crescita rispetto al trend d’avvio dell’anno scorso che s’è poi rivelato il migliore per raccolta dalla rete esistente. Siamo sempre più un punto di riferimento nel segmento private dove cresciamo in misura più accentuata forti dell’attenzione alla personalizzazione delle nostre soluzioni di investimento e protezione patrimoniale; ma vediamo anche importanti segnali di forza nel segmento affluent, in virtù, tra gli altri, dei nuovi prodotti di risparmio programmato e piani ricorrenti che crescono a tre cifre nel confronto col periodo degli ultimi 2 anni”, ha commentato l’amministratore delegato e Direttore Generale, Gian Maria Mossa, nella foto, che ha aggiunto: “I nostri banker stanno facendo un grande lavoro vicino ai clienti in un momento comunque non facile per l’economia, e i dati di advisory evoluta e consulenza con la piattaforma Road ne confermano la qualità. Il mix di soluzioni nell’offerta sta trovando ampio riscontro positivo, con una rinnovata attenzione per le soluzioni assicurative contenitore rispetto alle polizze tradizionali, ed un’eccellente diversificazione nelle soluzioni di risparmio gestito con particolare focus per fondi tematici e mercati asiatici”. Infine, ha concluso, “notiamo un elevato interesse da parte di banker di esperienza ma anche di giovani professionisti ad avvicinarsi alla nostra realtà, evidente segnale che in momenti di difficoltà, la solidità del brand e la centralità del consulente finanziario nella nostra strategia, vengono fortemente apprezzati dal mercato”.