Auto, il mercato in Giappone è ancora in crisi: – 12% di vendite globali di veicoli a luglio

Si tratta del quinto mese negativo dopo il crollo significativo del 50% registrato ad aprile e del 21,3% a giugno

Va male il mercato delle auto in Giappone. Le vendite globali delle case automobilistiche sono diminuite del 12,2% a luglio rispetto allo scorso anno. Un trend che continua ad essere negativo visto che si tratta del quinto mese consecutivo di perdite, poiché la domanda di auto rimane fiacca dopo la riapertura di fabbriche e concessionarie a seguito dei blocchi legati alla pandemia. La domanda globale di auto è stata infatti debole da marzo a causa degli ordini casalinghi che hanno fatto registrare un crollo delle visite alle concessionarie di auto a causa delle restrizioni, senza contare poi il fatto che molte persone hanno proprio evitato in questo periodo di fare grandi acquisti come quello di una macchina.

Le sette principali case automobilistiche del Paese, tra cui Toyota Motor Corp e Nissan Motor Co, hanno venduto un totale di 2,01 milioni di veicoli il mese scorso, secondo i calcoli di Reuters basati sui dati di vendita rilasciati dalle società venerdì. Il dato risente dal crollo significativo del 50% registrato ad aprile e del 21,3% a giugno. La produzione delle case è diminuita del 14,4% su base annua a 1,99 milioni di unità, migliorando però dal 26,1% di giugno.

business24tv