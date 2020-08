TIM on air il nuovo spot istituzionale sulle note di Mina, un omaggio all’Italia che riparte

È on air da oggi il nuovo spot istituzionale di TIM che celebra l’impegno del nostro Paese per la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria. Un direttore d’orchestra dà il ‘la’ e apre il sipario su alcuni luoghi iconici italiani che entrano in scena al ritmo delle note di ‘Brava’ di Mina.

In un crescendo evocativo ed emozionale, si susseguono scene e gesti accompagnati sempre da un segno grafico luminoso che rappresenta la rete ultra veloce di TIM. Un vero e proprio omaggio all’Italia e al cuore pulsante del nostro Paese che continua a battere. Lo spot si chiude con la statua di Dante che indica la bandiera italiana che si tende al vento sull’acuto di “Brava”.

TIM non ha mai smesso di fornire il proprio supporto nella trasformazione digitale del Paese, grazie al continuo impegno delle proprie persone, allo sviluppo della rete di nuova generazione fissa e mobile e alla realizzazione di innovative soluzioni tecnologiche e servizi digitali.

Lo spot da 60” e 30”, ideato da Luca Josi Responsabile Divisione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, prevede una pianificazione tv sulle principali emittenti, sul circuito cinema e sul digital.