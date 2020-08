Chiusura mista per le borse europee, con Londra in sofferenza, -1,11%, Milano -0,41%, sulla parità Parigi e Francoforte dopo l’indice Ifo e il Pil del secondo trimestre sopra le attese. A frenare i listini, che erano partiti in netto rialzo, i dati sulla fiducia dei consumatori Usa e l’andamento contrastato di Wall Street. Lo spread risale, a 152 punti base portando il rendimento decennale all’1,10%. Tra i titoli postivi Nexi +1%, Mediobanca +0,56%e Stm +0,8%, in calo Exor -2,35%, e Cnh -2,18%. – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Wall-Street-frena-le-borse-4613bdf3-b12e-4fa9-b0da-70d71f112be0.html

