Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

George Clooney

Ricordate quando Elisabetta Canalis e George Clooney erano la coppia del momento? Il divo oggi sembra a un passo dal divorzio da Amai Alamuddin. «È noiosa e soffocante», ha confidato Clooney agli amici. «Elisabetta è stata la donna con cui ho vissuto meglio». Risultato: la Canalis lusingata, furiosa e mortificata la moglie Amai.

Joe Biden

L’antagonista di Donald Trump perde colpi: (quasi) tutti i media, ancorché ostili all’inquilino della Casa Bianca, hanno messo in rilievo l’esito deludente della convention dem. Nessun riferimento alla classe operaia, alla sicurezza, all’ambiente. Biden si conferma il candidato degli americani ricchi ed egoisti, «ostaggio della sinistra socialista», come possono dire

tranquillamente i fan di Trump.

Ilary Blasy

Insieme con il marito, Francesco Totti, ha difeso la figlia Chanel, tredicenne, ritratta in bikini sulla copertina di Gente. Ilary: «Ringrazio per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti». La direttrice, Monica Mosca, ha replicato, dispiaciuta.

Michelle Hunzicher

Con la figlia, Aurora Ramazzotti, diventa protagonista di una tempesta mediatica, dopo la pubblicazione di alcune foto sulla scala dei Turchi, in Sicilia. La capitaneria apre un fascicolo. Loro si difendono: «Non abbiamo commesso reato. Non c’era alcun cartello, non sapevamo che quella zona fosse pericolosa». Poco credibile? Il divieto era noto a tutti.

Antonella Clerici

Classico d’estate e non solo. Le belle donne dello spettacolo si fanno fotografare in abiti succinti, mostrando le loro attrattive puntualmente definite «da urlo». Negli ultimi giorni, Elisabetta Canalis, Belen Rodriguez. E Antonella Clerici nella sua «casa nel bosco» di Arquata Scrivia. «Splendida e radiosa», hanno scritto. Piccolo particolare: ha 56 anni!

Mattia Santori

Selvaggia Lucarelli lo ha annichilito, dopo aver letto una incredibile pseudo biografia del leader diffusa dalle sardine. Addirittura al giovane bolognese viene attribuito il prestigioso ruolo di insegnante di frisbee. Selvaggia lo invita a darsi una calmata e si chiede chi possa aver scritto tante boiate: la mamma o lui stesso?