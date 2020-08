Bce: ripresa Eurozona resta parziale e disomogenea

Condizioni mercati più rigide e fragili

Dopo un “drastico crollo” della crescita nelle prime settimane del secondo trimestre a causa dell’emergenza coronavirus, “la ripresa nell’Eurozona resta parziale e disomogenea”. E’ quanto si legge nei verbali dell’ultima riunione di luglio dell’Eurotower in cui viene spiegato che “parallelamente al contenimento in atto del virus e all’allentamento delle misure di lockdown, si sono registrati segnali di una prima ripresa dei consumi, mentre in alcuni paesi si è avuto un significativo rimbalzo della produzione industriale”. Ma per la Bce “un numero di fattori pesa su una ripresa completa” e fra questi soprattutto “un ritorno dei contagi da Covid”.

Negli stessi verbali viene sottolineato che “sebbene le condizioni dei mercati finanziari abbiano continuato a normalizzarsi dalla riunione di politica monetaria di giugno, restano più rigide e fragili rispetto al periodo prima della pandemia, ed una certa frammentazione nei mercati è ancora evidente”.

Ansa