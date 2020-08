Pagamento Inps pensioni settembre 2020 in anticipo: cambiano date e importi

Manca ancora la conferma ufficiale, siamo infatti in attesa della comunicazione di Poste Italiane e Inps, ma anche per il mese di settembre 2020, Poste Italiane anticiperà il pagamento delle pensioni

A partire da aprile 2020, dopo un accordo stipulato con Inps e Governo per evitare assembramenti durante l’emergenza Covid, Poste Italiane ha scelto di non concentrare il pagamento delle pensioni in un’unica data.

Basandoci sull’organizzazione del calendario dei mesi precedenti, possiamo ragionevolmente ipotizzare che le pensioni di settembre 2020 potranno essere ritirate presso gli uffici postali a partire dal 25 agosto 2020.

I titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta, Postepay Evolution, Postamat e Carta Libretto potranno prelevare l’importo direttamente da uno degli oltre 7mila ATM Postamat a partire dalla mattina del 25 agosto 2020.

Per chi invece si recherà in un ufficio postale, come per i mesi precedenti, si seguirà l’ormai consueta suddivisione in base all’iniziale del cognome.

Per chi infine ritira la pensione in banca, il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente a partire da martedì 1° settembre 2020.

Visto il perdurare del periodo emergenziale, i cittadini con età pari o superiore a 75 anni possono richiedere di ricevere gratuitamente la pensione a casa delegando al ritiro un membro dell’arma dei Carabinieri.

Nel cedolino di settembre ci sarà anche il conguaglio 730, ma ovviamente solo per chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi. La scadenza per la compilazione del 730, generalmente fissata al 23 luglio, è stata infatti prorogata al 30 settembre 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Dunque, i pensionati chi hanno già presentato la dichiarazione dei redditi si vedranno variare gli importi della pensione, proprio a seguito di trattenute o rimborsi.

QuiFinanza