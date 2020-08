Arriva il bonus matrimonio, 1500 euro per chi si sposa entro il 2020

La Puglia stanzia un aiuto economico per chi decide di sposarsi nella regione entro la fine dell’anno. Il settore wedding tra i più colpiti dalla crisi

Un aiuto concreto per chi decide di pronunciare il fatidico “sì”. La Regione Puglia, infatti, ha deciso di mettere a disposizione un bonus da 1.500 euro per le coppie che decideranno di sposarsi tra mare e masserie nel 2020. Il bonus è stato attivato dal 1 luglio e può essere richiesto fino al 10 dicembre.

“Per tutte le coppie che si sono sposate in questo periodo difficile e che si sposeranno entro la fine dell’anno abbiamo pubblicato il bando Bonus matrimonio. Si tratta di una piccola cifra, ma utile ad attutire le difficoltà del momento”, ha scritto in un post social il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Il contributo può essere richiesto anche dalle coppie che sono convolate a nozze dopo il 1 luglio, celebrando il matrimonio nella regione.

L’iniziativa della Regione, insieme a PugliaPromozione, ha come fine quello di aiutare tutto il settore wedding, duramente colpito dalla pandemia da coronavirus. La cifra si potrà utilizzare per le spese legate alle nozze, come l’affitto di sale ricevimento, fiorai, ristorante, ecc. Nel 2019 il settore dei matrimoni ha mosso circa un miliardo di euro. Quest’anno la cifra sarà sensibilmente ridotta, causa Covid.

La Puglia si è mossa prima del governo. Tra gli emendamenti al Dl Rilancio spunta anche quello del bonus matrimonio che prevede agevolazioni per chi si sposerà nel 2021. La cifra stanziata è di 200 milioni, reperiti da una corrispondente riduzione dei fondi per il reddito di cittadinanza. Si tratta di una detrazione fiscale del 25%, ripartita in 5 anni, sull’imposta lorda su tutte le spese che vengono sostenute per celebrare il matrimonio, fino ad un massimo di 25mila euro.

TgCom24