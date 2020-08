Telegram attacca WhatsApp, arrivano le videochiamate

La novità è stata avvistata in una delle versioni preliminari dell’app e presto farà il suo debutto presso il grande pubblico su Android e iOS. Come avviene già con WhatsApp e Messenger, la nuova funzione permetterà di videochiamare i contatti che utilizzano la stessa app, direttamente dall’interno delle conversazioni.

Tra le app di messaggistica istantanea più apprezzate nel mondo c’è sicuramente Telegram. L’app di origine russa vanta un team di sviluppatori creativo e freneticamente attivo nel portare all’interno dell’app funzionalità sempre nuove, tanto che la ben più nota rivale WhatsApp è spesso stata accusata di aver copiato da Telegram caratteristiche di non poco conto come sticker, menzioni e molto altro. In questi giorni però è Telegram che sta ispirandosi a WhatsApp per integrare al proprio interno una funzionalità da tempo attesa dagli utenti: le videochiamate in tempo reale attraverso la rete dati.

Come avviene spesso nel mondo delle app, la novità in arrivo su Telegram è stata intravista in anticipo all’interno di una delle versioni preliminari. La versione in questione è la 7.0 beta, al cui interno si trova una nuova voce relativa proprio alle videochiamate: per raggiungerla sarà sufficiente aprire la conversazione con il contatto che si desidera chiamare e poi toccare il tasto con i tre puntini in verticale presente nella barra superiore per visualizzare il menù della chat. All’interno di quest’ultimo — insieme alle voci per le chiamate vocali, per cancellare la cronologia, per silenziare le notifiche ed eliminare la chat — troverà spazio anche la nuova voce Videochiamata.

Il fatto che gli sviluppatori abbiano già implementato la funzionalità in una versione preliminare di Telegram significa che il debutto presso il grande pubblico è previsto a breve, anche se in mancanza di annunci è impossibile prevedere con precisione quando. In ogni caso gli utenti della piattaforma apprezzeranno sicuramente lo sforzo: da una parte in effetti Telegram vanta numerose funzionalità che sulle piattaforme rivali non sono assicurate e che probabilmente non arriveranno mai; d’altro canto però l’app ha finora costretto gli utenti a migrare altrove per effettuare videochiamate. Con l’aggiornamento in arrivo, Telegram potrà giocare ad armi pari contro app come WhatsApp e

Messenger che offrono questa possibilità ormai da tempo.

FanPage