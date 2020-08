Il Pil giapponese è crollato del 7,8% tra aprile e giugno rispetto al trimestre precedente. Un crollo storico che ha segnato un terzo trimestre consecutivo di contrazione per la terza economia mondiale. Questo calo, secondo i dati preliminari diffusi dal governo, segue i cali del primo trimestre (-0,6%, contro il -0,9% annunciato in una prima stima in maggio) e nel quarto trimestre 2019 (-1,9%), che ha segnato l’entrata in recessione del Paese.