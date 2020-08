Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Antonio Conte

Era stato bocciato, giustamente dopo l’incredibile «sparata» contro i vertici dell’Inter, il suo club: mai visto niente di simile nella storia del calcio! Poi Conte ha fatto un passo indietro e in campo, in Europa league, si è visto che la squadra lo segue, con fedeltà e dedizione. Due vittorie ineccepibili ed eccolo in semifinale. In caso di successo tutto verrà perdonato.





Pasquale Tridico

Il presidente dell’Inps è sotto accusa, nella polemica inarrestabile sui deputati che hanno disinvoltamente incassato i 600 euro: il bonus destinato a chi ha veramente bisogno. Tridico ha fatto esplodere la bomba, poi ha nascosto la mano rifiutando di rivelare i nomi per questione di privacy. Non toccava anche a lui sorvegliare che non ci fossero scorrettezze?





Marco Minniti

«La vera bomba di Beirut non è ancora esplosa e scoppierà presto», ha dichiarato alla Verità. Indiscutibilmente Minniti è un grande esperto di problemi internazionali, la sua voce merita oggettivamente attenzione. L’allarme è molto persuasivo: dal Libano potrebbe partire un incandescente effetto domino, che potrebbe colpire tutti i Paesi del Nord Africa.





Virginia Raggi

Il sindaco di Roma aveva incontrato, nei primi mesi del mandato, attacchi esagerati e strumentali. Ma poi non ha fatto granché per farsi apprezzare, o perdonare, secondo i punti di vista. Ora arriva il temerario annuncio ufficiale: si ricandida. Forse è una manovra tattica, per proporsi per altri traguardi. Ma, d’impatto, la reazione politica e mediatica è scettica.







L’Atalanta di Gasperini

In Champions league c’è soltanto lei a rappresentare l’Italia. Fuori la Juventus eliminata dal Lione: Sarri umiliato e esonerato. Fuori il Napoli: troppo forte Leo Messi. Oggi l’Atalanta ci prova, contro un avversario durissimo: il Paris St. Germain. L’Atalanta è miracolosa solo in Italia o brillerà anche in Europa? Molto dipende da Gasperini, allenatore che merita fiducia…





Hassan Diab

Il governo in Libano è controllato. Il premier ha molte giustificazioni, , perchè le colpe dei suoi predecessori sono evidenti: il professor Diab, un tecnocrate, le ha ricordate nel suo discorso di dimissioni. Tuttavia non ha potuto resistere alla piazza e ora è fuori dai giochi. Il caos dilaga, il premier ha provato invano a imporre un cambiamento.