Tim, esclusiva fino all’11 agosto per trattare la brasiliana Oi

Il gruppo italiano in cordata insieme a Telefonica e Claro aveva presentato una nuova offerta vincolante il 27 luglio scorso superando l’offerta di Highline

Nuovo sorpasso nella disputa per la conquista dell’operatore telefonico brasiliano mobile Oi. Tim, in cordata con Telefonica e Claro, ha ottenuto un’esclusiva per la negoziazione valida fino all’11 agosto, in seguito all’offerta da 2,7 miliardi di euro (3,2 miliardi di dollari), avanzata la scorso 28 luglio e che aveva così scavalcato quella di 2,5 miliardi della concorrente Highline. L’accordo – si legge in una nota di Tim Brasil – mira a garantire “sicurezza e celerità” alle trattative in corso tra gli offerenti e il gruppo Oi e di consentire che, una volta concluse “in modo soddisfacente” le trattative tra le parti, gli offerenti possano, previa autorizzazione di Oi Group, essere prequalificati come “stalking horse” (primo proponente)



Nella gara per la vendita degli asset di telefonia mobile detenuti da Oi Group, assicurando loro il diritto di pareggiare altre proposte pervenute nel frattempo. “Il contratto prevede il suo rinnovo automatico per periodi uguali e successivi, salvo diversa indicazione di una delle parti”, conclude la nota.





