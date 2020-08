Festival dell’Economia, l’Europa e l’Italia ai tempi del coronavirus: Tito Boeri dialoga con Paolo Gentiloni e Vittorio Colao. La diretta

La quindicesima edizione del Festival dell’Economia di Trento si apre, dopo i saluti iniziali, con un dialogo tra il direttore scientifico della kermesse, Tito Boeri, economista ed ex presidente dell’Inps e il Commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni. I due parleranno dell’Europa ai tempi del coronavirus e dei nuovi strumenti messi in campo dalla Comunità Europea per rispondere alla crisi: il MES, il Recovery Fund e il Sure. Segue l’incontro tra Boeri e il Presidente del Comitato Esperti Ec-S, Vittorio Colao



Sulle strategie da mettere in campo in Italia per rilanciare l’economia, duramente segnata dalla crisi del coronavirus. Chiude il ciclo di dibattiti l’intervento di Jean Pisani-Ferry, economista francese. A coordinare quest’ultimo dibattito Regina Krieger, corrispondente dall’Italia di Handelsblatt. Boeri e Pisani-Ferry parleranno delle misure economiche messe in campo in Europa per dare supporto ai Paesi più duramente colpiti dalla crisi del coronavirus.





