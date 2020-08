Dazn: cresce Veronica Diquattro

La piattaforma ridefinisce i vertici in un’ottica di espansione globale. La manager viene nominata chief customer & innovation officer

Veronica Diquattro cresce in Dazn e assume la carica di Chief Customer & Innovation Officer. La nomina rientra in una strategia di ridefinizione della leadership di Dazn voluta dal Ceo ad interim James Rushton “in linea con le priorità del business e con i piani di espansione globale”, che prevedono il lancio del servizio in oltre 200 territori in autunno.



Diquattro, già Executive Vice President Southern Europe, con il suo nuovo incarico diventa responsabile di tutti gli aspetti legati alla customer experience, tra cui lo sviluppo del prodotto, del brand, della programmazione e dei contenuti editoriali. Sempre in ottica di ridefinizione della leadership, John Gleasure (tra i fondatori di Dazn e del gruppo Perform) è stato nominato Executive Vice Chairman e lavorerà al fianco di Rushton e del Presidente esecutivo John Skipper nell’agenda di trasformazione a breve termine e nella strategia aziendale a lungo termine. Ed McCarthy è stato nominato Chief Operating Office, con la responsabilità della strategia dei contenuti live e non live di Dazn, nonché della nuova strategia di mercato. Paul Morton è stato promosso Chief Revenue Officer, ruolo ricoperto in precedenza da Rushton, mentre Ben King diventa Chief Subscription Officer.





