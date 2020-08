Cdp, aperto il bando di gara per la realizzazione di servizi di programmazione e controllo degli spazi pubblicitari

Cassa Depositi e Prestiti ha emesso un bando di gara, per l’affidamento di servizi di pianificazione, acquisto e monitoraggio degli spazi pubblicitari online ed offline. L’accordo quadro prevede un importo massimo -non impegnativo- pari a 10.000.000 di euro, IVA esclusa, per una durata complessiva di 24 mesi. L’Aggiudicatario sarà pertanto chiamato a svolgere tutte le attività connesse a pianificazione, acquisto e monitoraggio di spazi sui veicoli di diffusione e, comunque



Ogni altra attività necessaria ed utile alla corretta e puntuale diffusione e monitoraggio delle performance delle campagne pubblicitarie del Gruppo CDP. L’iniziativa si inserisce all’interno della strategia di comunicazione di CDP definita dal Piano Industriale 2019-2021 e sarà finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di awareness, positioning e activation presso i target group individuati.