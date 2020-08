Francesco Rinaldi Ceroni è il nuovo general manager di Smith

E’ stato nominato Francesco Rinaldi Ceroni come general manager di Smith, noto marchio del Gruppo Safilo, leader del settore e pioniere di occhiali e caschi avanzati che incorporano tecnologie dinamiche, prestazioni ottimizzate e uno stile pulito per alimentare il divertimento oltre le pareti

Francesco Rinaldi Ceroni fa il suo esordio nel Gruppo con un’esperienza decennale pregressa nel campo dell’eyewear, sia nel comparto whosale che nel retail, ricoprendo ultimamente il ruolo di vice presidente international strategy & business development presso Costa Del Mar. Nella sua nuova mansione in Smith, si occuperà dell’area business globale per quello che concerne tutti i canali commerciali dalla sede principale di riferimento di Portland, succedendo direttamente al manager Angelo Trocchia, Amministratore delegato del Gruppo Safilo.



In concomitanza, il manager Jon Raymer, è stato designato come senior marketing manager in Smith, a seguito degli ottimi risultati conseguiti nelle vesti di bike category manager. Il suo percorso professionale consociativo aiuterà a sostenere l’incremento aziendale in tutte le classi suddivise in prodotti e in canali di vendita.

Raymer, nella sua assegnazione, coordinerà i team marketing, social media, public relations e tutto quello che riguarda le collaborazioni con agenzie partner, succedendo direttamente a Rinaldi Ceroni.



Contemporaneamente, si unisce al team anche Allie Flake: risponderà direttamente al manager Graham Sours, Category Director del Gruppo. Flake rivestirà il suolo di eyewear category manager, con la funzione di catalizzare, consolidare e intensificare il canale specializzato dell’occhialeria sportiva e il settore degli occhiali da vista. Flake può vantare di un’esperienza decennale nel settore dell’eyewear, avendo seguito lo sviluppo prodotto per le aziende del calibro di Oliver Peoples, Fox Head, Roka Sports e Costa Del Mar.



Per ultimo, ma non per importanza, Tuomas Kronqvist, è stato designato cfo di Smith, mentre Ken Salvador è stato promosso come senior finance manager.