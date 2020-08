Paolo Vecera nominato Business & Marketing Manager di TP Vision Italia

E’ stato designato Paolo Vecera come Business & Marketing Manager di TP Vision Italia per il settore TV e sound.

Paolo Vecera entra nel team di TP Vision Italia due anni fa, dapprima nel comparto marketing e allo start up del settore Audio e Hp e, momentaneamente, si andrà invece ad occupare dell’incremento e della catalizzazione del business Tv e Sound. Il manager succederà direttamente a Michele Uslenghi, Country Leader di TP Vision Italia. Uslenghi ha maturato una stabile esperienza nel settore dell’elettronica di consumo e delle telecomunicazioni progredite nel tempo durante tutto il suo percorso professionale.

Vecera, in seguito al conseguimento dei suoi studi, si è poi concentrato in Marketing Management alla Bocconi per perfezionare le sue esperienze. Antecedentemente al suo ingresso in TP Vision Italia, risalente al 2018, è stato altresì consulente strategico di molteplici aziende del medesimo settore dell’elettronica.