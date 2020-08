Coronavirus, Gualtieri: “Salvati 1,5 milioni di posti di lavoro grazie agli interventi del governo”

“Sono stati autorizzati 2,1 miliardi di ore di cassa integrazione, di cui quasi 1,1 miliardi ordinaria, beneficiari totali circa 12,6 milioni” di lavoratori “per una spesa stimata di 16,5 miliardi di euro“. L’indennità per gli autonomi “ha raggiunto 4,1 milioni di persone, adesso è in erogazione la terza tranche, il bonus lavoratori domestici quasi 250mila individui, sostegno per babysitter 500mila persone, il reddito di emergenza ha totalizzato 457mila domande, cui si aggiungono quasi 2,1 milioni di nuclei destinatari di reddito e pensione cittadinanza”.



Sono i numeri dei sostegni anti-Covid erogati finora, elencati dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, al Question Time alla Camera. Il ministro ha aggiunto che “grazie agli interventi del governo sono stati salvati 1,5 milioni di posti di lavoro”.



