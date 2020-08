Samsung sta per svelare 5 nuovi prodotti

In arrivo lo smartphone Note 12 e il nuovo pieghevole Fold 2

All’evento Galaxy Unpacked in programma il 5 agosto, Samsung si prepara a mostrare cinque nuovi prodotti. In testa c’è l’ultima versione del phablet Note, insieme alla seconda edizione dello smartphone pieghevole Fold. A fare da contorno nuovi tablet, auricolari e smartwatch. Stando alle indiscrezioni, il Galaxy Note 20 avrà uno schermo molto ampio con refresh rate a 120 HZ: 6,7 pollici, che salgono a 6,9 pollici nella versione Ultra. Su quest’ultima è attesa anche la fotocamera principale da 108 megapixel, mentre per il Note 20 “normale”



Il sensore principale dovrebbe essere da 64 mp. Accanto al phablet, Samsung dovrebbe svelare anche il Galaxy Fold 2, lo smartphone pieghevole che da aperto assume le dimensioni di un tablet. Lo schermo dovrebbe essere un po’ più grande rispetto al predecessore, da 7,5 o addirittura 8 pollici.



Come il Note, dovrebbe avere un obiettivo principale da 108 mp, il pennino e il processore 5G Snapdragon 865 di Qualcomm. Tra gli altri annunci, in base ai rumors Samsung svelerà un nuovo smartwatch, il Galaxy Watch 3 dal design tradizionale, gli auricolari Galaxy Buds Live, che sono la risposta coreana agli AirPods Pro di Apple, e il Galaxy Tab S7, un nuovo tablet di fascia alta con schermi dalle dimensioni notevoli, da 11 e 12,4 pollici.





ANSA