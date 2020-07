TIM punta sulla sostenibilità, nasce TIM Green per la riduzione delle emissioni

TIM lancia TIM Green una nuova linea di soluzioni e servizi a basso impatto ambientale, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e andare incontro ai principi di economia circolare. A partire dall’estate il Gruppo metterà a disposizione dei propri clienti nuovi prodotti eco-sostenibili che permetteranno di ridurre significativamente le emissioni nell’atmosfera.

Per questo il Gruppo ha deciso di adottare la vendita di smartphone ricondizionati e la nuova ‘SIM green’ che, oltre ad avere una dimensione dimezzata, è realizzata con il 60% di plastica riciclata e un packaging interamente biodegradabile. Questa SIM consentirà di ridurre di circa 13 tonnellate all’anno il consumo di materiale plastico. Inoltre, anche i modeme icordless saranno offerti in un’ottica di sostenibilità, adottando criteri di eco-design anche attraverso l’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili.

La nuova linea TIM Green è in continua evoluzione e comprenderà anche misure che vanno incontro alla circular-economy, prevedendo il riciclo degli smartphone usati. TIM, ad esempio, già oggi permette ai clienti di consegnare il proprio device usato e ottenere soluzioni per l’acquisto di un nuovo prodotto (TIM Supervaluta). Inoltre, attraverso TIM Next si avvia un processo virtuoso per la reintroduzione sul mercato di prodotti usati: il cliente può acquistare uno smartphone a rate e, dopo un anno, scegliere se tenerlo, sostituirlo o restituirlo.