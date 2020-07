Olivetti, Roberto Tundo nominato nuovo Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Olivetti riunitosi sotto la presidenza di Giovanni Ronca ha nominato Roberto Tundo nuovo Amministratore Delegato della Società. Tundo è nato a Palermo nel 1970, dopo la laurea in Scienze Statistiche ed Economiche consegue, nel 2007, un Master in Business Administration presso la LUISS. Prosegue, nel corso dei successivi anni, l’approfondimento dei mercati dell’energia e della generazione di valore legata all’impiego delle tecniche di Artificial Intelligence ed Internet of Things. Dopo un’iniziale esperienza lavorativa presso una società di servizi informatici del Gruppo Banco di Sicilia, dal 1992 al 2015 sviluppa il suo percorso professionale assumendo ruoli di crescente responsabilità all’interno del Gruppo ENEL nell’ambito dell’Information & Communication Technology e dell’innovazione digitale applicata ai settori del Controllo e Conduzione della rete elettrica, della Generazione (convenzionale e da fonti rinnovabili) dell’Energy Management e del Trading. Coerentemente con lo sviluppo internazionale del Gruppo Enel, assume significative responsabilità legate all’evoluzione dell’Information Technology presso diversi paesi esteri. Con il ruolo di “Chief Information Officer”, assunto nel 2012, partecipa attivamente allo sviluppo di progetti strategici della società ENEL Green Power in vari paesi. Assume inoltre la responsabilità di “Digital Business Enabler” di Gruppo. All’inizio del 2016 avvia un nuovo percorso professionale presso il Gruppo Alitalia assumendo il ruolo di “Chief Information & Technology Officer”. Matura, in tale contesto, importanti esperienze nell’ambito dell’innovazione tecnologica e di evoluzione digitale a supporto dei processi B2B, B2C e paralleli processi operativi ad alta criticità garantendone la resilienza. Assume, parallelamente, il ruolo di IT Board Member della Skyteam Alliance. Nel 2019 diventa “Chief Information Officer” del Gruppo Terna dove avvia un percorso di evoluzione del sistema informativo aziendale che concretizza importanti elementi di innovazione legati all’Internet of Things, all’Edge Computing ed all’utilizzo dei sistemi evoluti di connettività wired e wireless con l’obiettivo di garantire la sicurezza e resilienza della rete elettrica nazionale. Assume, inoltre, il ruolo di ICT Board Member del Digital Committee ENTSO-E (network europeo dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica).