Amazon: investe 10 mld su rete di satelliti per banda larga

Fornirà servizi di banda larga affidabili ed economici

Amazon investirà 10 miliardi di dollari per realizzare una costellazione di 3,236 satelliti che serviranno a fornire “servizi a banda larga affidabili ed economici” alle comunità che non hanno accesso a internet. Lo ha annunciato la compagnia di Seattle dopo aver avuto il via libera della Federal Communications Commission (Fcc) statunitense. Il progetto di Amazon, annunciato nella primavera scorsa, si chiama Kuiper ed è concorrente del progetto Starlink della società Space X di Elon Musk.



“Un progetto di questa portata richiede notevoli sforzi e risorse e, a causa della natura delle costellazioni nell’orbita terrestre bassa, non è il tipo di iniziativa che può iniziare in piccolo”, si legge in un post di Amazon. L’investimento da 10 miliardi, evidenzia il colosso di Jeff Bezos, “creerà posti di lavoro e infrastrutture in tutti gli Stati Uniti” e “renderà la banda larga accessibile alle comunità di tutto il mondo”.



