Enel, cambi di poltrone

Enel S.p.A. (“Enel”) annuncia i seguenti cambiamenti di posizioni manageriali, che avranno decorrenza dal 1° ottobre 2020 e che sono stati illustrati ieri al Consiglio di Amministrazione da parte dell’Amministratore Delegato/Direttore Generale:

Antonio Cammisecra assumerà la guida di tale business line, lasciando il ruolo di Responsabile della business line Global Power Generation e della region Africa, Asia and Oceania; sostituirà quindi Livio Gallo che lascerà il Gruppo, avendo maturato i requisiti per la pensione; Global Power Generation – Salvatore Bernabei assumerà la guida di tale business line, lasciando il ruolo di Responsabile della Funzione di Servizio Global Procurement;

Francesca Di Carlo assumerà la guida di tale Funzione di Servizio, lasciando il ruolo di Responsabile della Funzione di Holding People and Organization; People and Organization – Guido Stratta assumerà la guida di tale Funzione di Holding, lasciandoil ruolo di Responsabile People Development and Senior Executives Business Partner all’interno della medesima funzione.

Francesco Starace, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel ha così commentato “Desidero innanzitutto ringraziare con profondo affetto e stima Livio Gallo, anche a nome del Presidente e di tutti i colleghi, per il suo prezioso contributo per la modernizzazione e digitalizzazione delle reti di distribuzione in tutti i Paesi in cui operiamo. Sotto la sua guida Enel è diventata leader mondiale nello sviluppo e gestione delle infrastrutture e delle reti di distribuzione; un percorso che è partito dall’Italia dove, caso unico a livello globale, abbiamo installato da più di un decennio oltre 32 milioni di contatori digitali di prima generazione, che stiamo sostituendo con quelli di seconda generazione. La digitalizzazione delle reti e la creazione di una infrastruttura di distribuzione resiliente sono fattori abilitanti per lo sviluppo e diffusione delle rinnovabili e per garantire la transizione energetica verso un sistema completamente decarbonizzato. Francesca, Antonio, Guido e Salvatore, con la loro grande esperienza manageriale di cui hanno dato prova nelle posizioni assunte in diverse aree del Gruppo, sapranno proseguire con forza e determinazione il percorso di Enel come leader globale nella transizione energetica. Auguro loro un futuro pieno di successi”.