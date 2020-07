Annullata “La Notte della Taranta”

Festival itinerante della Notte della Taranta annullato e concertone di Melpignano a porte chiuse. Lo ha deciso la Fondazione La Notte della Taranta, riunitasi ieri in seduta straordinaria dei sindaci della Grecìa Salentina. L’annullamento è avvenuto “in via preventiva”. “Una decisione difficile e sofferta – hanno fatto sapere dalla Fondazione – per chi, come la Fondazione, in questi mesi di emergenza Covid non si è mai fermata ed ha programmato un Festival di grande valore culturale, in estrema sicurezza e ricco di appuntamenti come ogni anno”. Il Concertone di Melpignano si terrà a porte chiuse il 20,21 e 22 agosto e verrà trasmesso su Rai 2, il 28 agosto alle 22.45.