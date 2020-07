Vittoriale, mercoledì il concerto della rinascita

Dopo l’inaugurazione dello scorso 4 luglio, l’anfiteatro del Vittoriale degli Italiani ha finalmente aperto il sipario sulla sua nuova veste in marmo rosso di Verona. Parlaggio è il nome della conca marmorea sotto le stelle di cui a lungo Gabriele d’Annunzio sognò la realizzazione e che oggi, a quasi settant’anni anni dalla sua prima inaugurazione e grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, è stato infine possibile completare. Nella serata del 29 luglio, alle ore 21, il Parlaggio ospiterà il primo concerto della sua rinascita. Sul suo palcoscenico rinnovato si riunirà l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano: Anniversario Ludwig van Beethoven è il titolo del programma che sarà eseguito sotto la direzione del Maestro Gábor Takács-Nagy, un omaggio al compositore tedesco di cui si celebrano quest’anno i 250 anni dalla nascita. Grande il consenso riscontrato dall’iniziativa, che prevede l’ingresso a offerta libera il cui ricavato andrà a sostenere il restauro della facciata della Prioria, la casa del Poeta, ulteriore tassello nel completamento della Riconquista – il programma di restauro avviato dal Presidente Giordano Bruno Guerri che vedrà entro il 2021, centenario della dimora dannunziana, la riapertura totale dei suoi spazi. Spinti dalla volontà di non chiudersi a questa positiva risposta di pubblico che, nello spazio di pochi giorni, ha portato le prenotazioni a esaurire i posti disponibili, si è dunque giunti alla decisione di consentire, per l’intera serata del 29 luglio, l’accesso gratuito al Parco del Vittoriale. La visita agli spazi esterni sarà possibile grazie al progetto di illuminazione esterna, vera e propria opera di illuminotecnica, recentemente realizzato grazie a un accordo tra Regione Lombardia, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e A2A, rappresentando un’ulteriore occasione di ammirare il Parco nel momento del giorno che più ispirò la vita e la produzione poetica di chi di questo luogo fu artefice e cantore. Occasione che si aggiunge all’ormai tradizionale Notturnale, il programma di speciali visite serali che anche quest’anno, per tutti i sabati di agosto, torna ad aprire le porte a un percorso di scoperta completo, dal Parco alla Prioria, passando per il Museo d’Annunzio Segreto, L’Automobile è femmina, la Nave Puglia e il MAS. Così il Presidente Giordano Bruno Guerri: “L’appuntamento vuole essere prima di tutto un omaggio del Vittoriale al suo pubblico affezionato, che dopo la riapertura dello scorso maggio è tornato numeroso – spesso più di mille visitatori al giorno – a percorrere le vie del Parco e a riempirne le sale dei musei. A questo pubblico daremo anche la possibilità di contribuire, con un’offerta libera”.