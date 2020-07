TIM Brasil aggiorna offerta vincolante con Telefonica Brasil e Claro per acquisire attività mobili di Oi

A seguito della comunicazione dello scorso 18 luglio, TIM (nella foto, l’a. d. Luigi Gubitosi) informa che la propria controllata in Brasile TIM S.A., ha presentato in data odierna una versione aggiornata dell’offerta vincolante per l’acquisizione del business mobile del Gruppo Oi, congiuntamente a Telefônica Brasil S.A. e Claro S.A..

L’offerta conferma l’interesse di TIM per l’acquisizione degli asset mobili del Gruppo Oi e il suo impegno allo sviluppo del sistema di telecomunicazioni in Brasile, vista la consolidata esperienza a livello globale nel settore e la profonda conoscenza del mercato brasiliano.

L’operazione, se si dovesse concludere con successo, porterà benefici agli azionisti e ai clienti grazie all’ulteriore crescita prevista, alle sinergie attese e al miglioramento della qualità del servizio. Inoltre, si prevede che l’iniziativa contribuirà allo sviluppo e alla competitività del settore delle telecomunicazioni in Brasile.

TIM continuerà a seguire attentamente l’evolversi della situazione e informerà il mercato in conformità con la disciplina applicabile.