Stefano Pessina lascia il ruolo di Ceo al Walgreens Boots Alliance

Stefano Pessina lascia il ruolo di CEO ad Walgreens Boots Alliance per diventare executive chairman del board una volta che il nuovo CEO verrà nominato.

Nel momento del passaggio James Skinner lascerà il ruolo di executive chairman rimanendo membro del board per agevolare questa fase.

Walgreens Boots Alliance oggi è un leader globale della farmacia e della distribuzione farmaceutica, vanta una presenza in oltre 25 Paesi con più di 440mila dipendenti e oltre 18.750 punti vendita.

Il Gruppo ha reso noto il piano per il cambiamento dei vertici aziendali e per la nomina di un nuovo chief executive officer, “per favorire ulteriori passi avanti sulle priorità strategiche, trasformare il business per il futuro e rispondere alle rapide evoluzioni del settore della salute”.

Stefano Pessina nel gennaio 2015 era stato nominato executive vice chairman dopo l’unione tra Walgreens e Alliance Boots nel dicembre 2014,da gennaio 2015 è stato chief executive officer ad interim.