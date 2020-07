In Sardegna le case in affitto più costose

La Sardegna ha il primato delle case in affitto più costose: lo afferma il Codacons, secondo cui a Porto Rotondo una villa di 300 mq con accesso diretto al mare, 5 camere da letto e 6 bagni, piscina e Jacuzzi, arriva a costare 4.325 euro al giorno nel periodo a cavallo di Ferragosto. Al secondo posto della classifica stilata dal Codacons si piazza Capri, dove per l’affitto di una villa storica di 200 mq e 3 camere da letto si spendono 4.025 euro; per una analoga struttura in Puglia, a Copertino (Le) il costo è di 3.392 euro al giorno. Sempre nello stesso periodo e per ville prestigiose con piscina, seguono – conclude il Codacons – Sestri Levante (2.769 euro al giorno), Marina di Modica (2.476 euro), Amalfi (2.081 euro), Forte dei Marmi (2.026 euro), Ischia (809 euro).

Per quanto riguarda le spiagge, la lista del Codacons vede in testa Venezia (453 euro per una capanna composta da lettino con materasso e cuscino, due sedie a sdraio con cuscini, un tavolo, quattro sedie pieghevoli, tre teli da spiaggia), seguita da Forte dei Marmi (tenda dotata di lettino queen size, 2 lettini e sdraio per 450 euro al giorno) e Marina di Pietrasanta (tenda araba dotata di tre lettini, 2 sdraio, 2 lettoni con materassino, una regista, un divano a 3 posti ed un tavolo con vano interno per 400 euro al giorno). In classifica anche la Liguria (una “cabina privata deluxe” composta da ombrellone, lettino o pomodone, un telo mare per lettino fino a un massimo di 4 persone, costa 389 euro); Puglia (300 euro al giorno), Sardegna (200 al giorno).