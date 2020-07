Moncler catalizza la trasformazione digitale e accresce l’eCommerce

Moncler aumenta la trasformazione digitale concordando un’organizzazione aziendale innovativa e comunica la gestione diretta dell’e-commerce in linea con una visione digitale sempre più complementare e orientata alla personalizzazione dell’esperienza e al potenziamento della relazione con il cliente lungo tutti i punti di contatto con il marchio.

Commenta Remo Ruffini, Presidente e CEO di Moncler:



“Con l’accelerazione della nostra strategia digitale puntiamo a raddoppiare il peso del business online nei prossimi tre anni” e ancora:



“In Moncler – ha spiegato – ogni progetto, dalla definizione delle collezioni, allo sviluppo prodotto fino alla progettazione degli eventi sarà “digital native” .



Dovrà dunque essere ispirato e circoscritto pensando alle piattaforme digitali come punto di contatto cardine con il cliente, per poi trasmettersi sugli altri canali. Questo rivoluzionario approccio sta necessitando imminenti trasformazioni organizzative, culturali e tecnologiche e apre davanti a noi un futuro colmo di creatività, sperimentazione e contaminazione di contenuti e canali di interazione”.