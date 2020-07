Luigi Miranda nominato head of asset management di Bnp Paribas Reim Italy Sgr

E’ stato designato il manager Luigi Miranda come head of asset management di Bnp Paribas Reim Italy Sgr. Succederà direttamente al cio Vincenzo Nocerino

Luigi Miranda è stato nominato nelle vesti di Head of Asset management di Bnp Paribas Reim Italy Sgr, riportando direttamente al chief investment officer del Gruppo, Vincenzo Nocerino.A seguito dei suoi studi e dopo aver acquisito un Master, ha costruito un’ampia esperienza nel mondo del real estate, iniziando il suo percorso professionale in Schroders Property Investment Management. Successivamente, è entrato nel team di Generali Immobiliare Italia Sgr



Come senior analyst prima di passare, l’anno successivo, in Axa Real Estate Investment Managers, con il ruolo di Transaction Manager.

Più avanti, ha rivestito la mansione di director Asset Management & investment di M&G Real Estate organizzando le attività di investimento, coordinamento immobiliare e prendendosi carico delle strategie di arricchimento del portafoglio immobiliare della società.

Dominique Jones, Amministratore Delegato di Bnp Paribas Reim Italy Sgr ha commentato:

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Luigi all’interno della nostra. Sono certa che darà un contributo importante in questa fase di transizione e di rinnovamento della nostra società”.