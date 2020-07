Debi Chirichella a l’interim della presidenza di Hearst Magazines

La comunicazione è stata diffusa tramite e-mail a tutti i dipendenti del gruppo da parte del presidente e ceo di Hearst, Steven R. Swartz:

“Debi Chirichella, vice presidente esecutivo e chief financial officer, ha accettato il ruolo di presidente ad interim di Hearst Magazines per guidare insieme agli altri membri del team senior, Kate Lewis, Brian Madden, Kristen O’Hara, Matt Sanchez e Mike Smith, il processo di ascolto e di discussione per poter tracciare insieme il corso per la prossima fase della trasformazione delle attività della nostra attività nel settore periodici.



Il chief talent officer Keesha Jean-Baptiste continuerà a guidare una serie di iniziative per diversificare ulteriormente e rendere la nostra azienda un posto più inclusivo per tutti noi.”

Sottolinea, Steven R. Swartz che il gruppo “ha 133 anni e ha prosperato per così tanto tempo perché i nostri fondatori e le precedenti generazioni di colleghi Hearst ci hanno trasmesso una cultura di innovazione, servizio alle nostre comunità e, soprattutto, cura e preoccupazione per ognuno di noi che lavoriamo qui. Mi impegno a garantire che questi valori continuino e che saranno trasmessi ai colleghi di Hearst per le generazioni future”.

Questa nuova nomina deIla divisione magazines avviene pochi giorni dopo le dimissioni di Troy Young, accusato in un articolo pubblicato su Nyt di atteggiamento non appropriato sul posto di lavoro, nello specifico molesto e sessista.