5G: Ue, Italia tra i Paesi più avanti, ora focus sicurezza

Gli Stati membri hanno fatto “passi da gigante” sul 5G ma “resta ancora molto lavoro” per quanto riguarda la sicurezza. In termini di distribuzione, l’Italia è tra i 12 Paesi traino, dove gli operatori stanno già sviluppando e testando le reti. E’ quanto emerge da un rapporto della Commissione Ue sull’implementazione del 5G in Ue. Tutti i Ventisette hanno avviato un processo per rafforzare le misure di sicurezza da applicare alle reti 5G, dimostrando il loro impegno per un approccio coordinato e comune, sottolinea Bruxelles.

Alcuni – come la Francia, che sta imponendo limiti a Huawei -, stanno anticipando le restrizioni per quei fornitori considerati ad alto rischio. Per quanto riguarda l’implementazione delle reti, i Paesi già attivi sono Austria, Romania, Svezia, Finlandia e Lettonia (ciascun Paese vede 3 operatori attivi), Italia, Irlanda, Germania e Belgio (2), Spagna, Paesi Bassi e Ungheria (1). Nei prossimi mesi Bruxelles prevede che le assegnazioni dello spettro procederanno anche negli altri Stati membri.





ANSA