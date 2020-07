Stefano Core nuovo ceo e riorganizzazione di WsCorp

WSCorp, gruppo che opera nel settore nell’intrattenimento dal vivo, ha reso nota la nomina di Stefano Core come nuovo ceo.

E’ stata inoltre comunicata una riorganizzazione per il gruppo che controlla 3 società: BalichWS, specializzata nella creazione di eventi di carattere istituzionale e per Cerimonie Olimpiche; FeelRougeWS, che opera nel campo del lusso e negli eventi corporate; HQWS, che si occupa dell’organizzazione di eventi nel Middle East.

La riorganizzazione dell’intero gruppo verterà in quattro sezioni di business dell’intrattenimento: cerimonie istituzionali, eventi, show immersivi e progetti speciali, con icone interattive, come ad esempio l’Albero della Vita di Expo Milano 2015 e l’emotional engineering per progetti di real estate.

La riorganizzazione interesserà un gruppo di circa 140 dipendenti e circa 2100 freelance di 48 nazionalità coinvolti negli oltre 70 progetti e live show.