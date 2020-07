New York Times Company, Meredith Kopit Levien Ceo

Il New York Times Company ha reso nota la nomina, che sarà effettiva da settembre, di Meredith Kopit Levien che prenderà il posto di Mark Thompson nella carica di presidente e CEO.

Mark Thompson, realizzatore della politica digitale del New York Times portando le sue dimissioni ha dichiarato: “abbiamo raggiunto tutto ciò che mi ero prefissato di fare quando sono entrato a far parte di New York Times Company otto anni fa”.

Meredith Kopit Levien è cresciuta dentro l’azienda, dal 2013 ha riprogettato le attività pubblicitarie e abbonamenti, in collaborazione con Thompson, vedendo negli ultimi la costruzione del più grande business di abbonamenti digitali del mondo, nel 2017 diventa Chief Operating Officer nel 2017.

Kopit Levien, ha commentato: “È un onore per me guidare il New York Times. Vedo una grande opportunità per espandere il ruolo del giornalismo nella vita di milioni di persone in tutto il mondo e per investire nell’innovazione di prodotti e tecnologie che coinvolgono i nostri lettori e fanno crescere il nostro business. Il Times continuerà a investire e a difendere il giornalismo indipendente e di alta qualità da cui dipende la nostra democrazia”.