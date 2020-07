Morena Sangiovanni nominata presidente di Boehringer Ingelheim Italia

E’ stata designata per la sua quasi ventennale esperienza nella multinazionale farmaceutica tedesca. Succederà direttamente alla manager Sabine Greulich

Morena Sangiovanni, nominata alla guida dell’azienda farmaceutica Boehringer Ingelheim Italia, attiva nella produzione di prodotti farmaceutici per l’uomo, la salute degli animali e biofarmaci, subentrerà a Sabine Greulich, che a sua volta, ha invece assunto l’incarico di Head of Human Pharma Region per Europa, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Sangiovanni, terminati gli studi, ha subito intrapreso un percorso lavorativo nel settore del Digital Marketing e in Digital trasformation.



Inizialmente in Boehringer Ingelheim, ha rivestito differenti ruoli di un certo calibro nazionale e internazionale, tra cui: Head of Market Access Europe, Canada, Australia e di General Manager Czech Republic.