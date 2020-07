Lorenza Furgiuele entra nel Cda come amministratore indipendente di Seif

Il Cda di Società Editoriale Il Fatto (Seif) ha nominato Lorenza Furgiuele come nuovo amministratore indipendente, sostituendo Lucia Calvosa.

Ha spiegato l’ad Cinzia Monteverdi che la scelta per il ruolo “è da ricondurre alla volontà di optare per una soluzione di continuità rispetto al merito e alle competenze della Consigliera indipendente Lucia Calvosa”.

Furgiuele ricercatrice universitaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, è abilitata alle funzioni di professoressa universitaria nell’ambito del diritto commerciale.

Come comunicato dalla Società Lorenza Furgiuele non risulta detenere alla data odierna azioni della Società direttamente o indirettamente.

Il Consiglio di amministrazione con questa nuova nomina risulta composto da Cinzia Monteverdi (presidente), Luca D’Aprile, Antonio Padellaro e Layla Pavone.