Banijay, Pilar Blasco ceo Iberia, Paolo Bassetti confermato in Italia

Pilar Blasco è stato nominata Chief Executive Officer di Banijay Iberia, mentre Paolo Bassetti è riconfermato ai vertici di Banijay Italia.

Entrambi si dedicheranno alla guida sui rispettivi mercati nella produzione e distribuzione multimediale, presente da una parte sul mercato iberico con le sedi di Madrid, Barcellona, Galizia, Vitoria e Lisbona e dall’altra mercato italiano con sedi a Milano e Roma.

La nota del gruppo spiega che sotto la guida di Blasco, verranno riunite otto case di produzione: Incorporating Gestmusic, Diagonal, Shine Iberia, Cuarzo Producciones, Zeppelin Television, DLO Magnolia, Endemol Portugal and Tuiwok, arrivando così ad acquisire la leadership nel settore dell’entertainment grazie a MasterChef, Radio Gaga, Tu Cara Me Suena, La Isla De Las Tentaciones, Big Brother e della produzione di serial originali.

Raggruppando 10 società, il Gruppo Banijay Italia guiderà il mercato italiano con alcuni dei format TV affermati: Grande Fratello, MasterChef Italia, Temptation Island, L’Isola dei Famosi, L’eredità, I soliti ignoti, Che tempo che fa, Il paradiso delle signore e Bake Off Italia.



Marco Bassetti ha dichiarato: “ Pilar e Paolo sono due leader straordinari: grandi innovatori, capaci di ispirare creatività e incoraggiare la produzione di contenuti nuovi, originali e fuori dagli schemi, con l’obiettivo di capitalizzare l’opportunità offerta dalle nostre più recenti acquisizioni, nei prossimi mesi lavoreranno al consolidamento del Gruppo sui loro mercati di riferimento, rafforzando la relazione strategica con i clienti in modo che le attività di Banijay possano in futuro conquistare un posto in pole position.”

Pilar Blasco già CEO di Endemol Shine Iberia,ha diretto il gruppo per cinque anni, sviluppando formati variegati su diverse piattaforme. Si attribuisce a lui il successo di Your Face Sounds Familiar [Tale e quale Show], lo show lanciato nel 2011 e oggi prodotto in 40 paesi.

Blasco dal 2011 al 2015 è stata direttore generale di Endemol Spagna guidando anche Zeppelin TV.

Pilar Blasco ha commentato: “La guida di Banijay Iberia offre la grande, meravigliosa opportunità di fare squadra con i più talentuosi producer di Spagna e Portogallo. Oggi è questo il posto giusto per innovare e fare la differenza grazie alla sconfinata creatività dei nostri team. Non vedo l’ora di passare all’azione e lavorare a stretto contatto con la grande famiglia di Banijay”.

Paolo Bassetti ricopre la carica di CEO di Banijay Italy da due anni, prima è stato AD e Presidente della sede italiana del Gruppo Endemol Shine e membro International Board. Diverse sono le sue produzioni che hanno registrato grandi record di ascolto: Grande Fratello, La prova del cuoco, Caduta Libera, Avanti un altro, Affari Tuoi, I Soliti Ignoti, Tale e Quale show e le fiction originali Vivere, Cento Vetrine e L’Allieva.

Ha dichiarato: “Sono onorato di appartenere al grande gruppo Banijay; una realtà dinamica e creativa che può sempre contare sul supporto di management e colleghi. Forti del nostro successo in Italia e nel mondo, ci impegneremo per sfruttare al meglio il nostro patrimonio, fatto di creatività, visione e alta capacità produttiva. Dopo una lunga esperienza in Endemol, sono felice di ritrovare la squadra e auguro a Pilar ogni successo. In Spagna Banijay non poteva trovare leader migliore”.