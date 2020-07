Zelig Media Company, Mauro Torrente business development director

Smemoranda Group ha reso nota una nuova entrata in azienda, Mauro Torrente con la carica di business development director di Zelig Media Company.

Torrente a seguito di un’esperienza di rilievo nello sviluppo di fiction televisive, ha ottenuto risultati nella generazione di accordi per opzioni e diritti su fiction e documentari.

Ha inoltre esperienza nello sviluppo del business in Sdi Media, multinazionale che opera nel doppiaggio televisivo e cinematografico; ha gestito diverse realtà nell’ambito degli acquisti e della programmazione televisiva a Dubai e Madrid, i canali Fox Crime e FX per poi ricoprire la carica di direttore di Current TV.

E’ stato per dieci anni responsabile degli acquisti e della programmazione dei canali di Orbit Satellite Television e la sua prima esperienza nel settore è stata nella direzione marketing Mediaset

Gianni Crespi, ad di Smemoranda Group ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Mauro Torrente, un professionista che porta la sua expertise a servizio della grande famiglia di Zelig, leader dell’intrattenimento televisivo e da sempre simbolo di comicità intelligente”.